Normale a chi? Davvero nel 2023 dobbiamo ancora parlare della normalità dell’omosessualità?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Manel? Perché qualche gruppuscolo di ignoranti in materia spara boiate? Presumibilmente in gioventù questi erano inconsciamente attanagliati dalla paura di essere a loro volta omosessuali. Affermano con sicumera che i gay sono tutti anormali, per cuiritornare a ribadire, per confutarli, studi e concetti che credevamo oramai assodati. Il primo problema è definire cosa sia la. Se si intende in senso statistico, la “norma” indica il gruppo maggiormente rappresentato all’internopopolazione. Visto che in molti paesi del mondo il sovrappeso ha preso il sopravvento e la bruttezza imperversa possiamo affermare ...