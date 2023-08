Non è la Rai | storica protagonista del programma rivela | “Oggi faccio la vigilantes”

Leggi su isaechia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ventotto anni fa andava in onda l’ultima puntata di Non è la Rai, l’iconicodi Gianni Boncompagni considerato un cult della televisione italiana. Sono state tantissime le ragazze che da quella trasmissione hanno poi spiccato il volo nel mondo dello spettacolo. Come ad esempio le ex Vippone Laura Freddi, Miriana Trevisan, Cristina Quaranta, Antonella Mosetti. Non è la Rai è stato anche trampolino di lancio di alcune delle attrici italiane più apprezzate come Nicole Grimaudo, Romina Mondello Lucia Ocone, Sabrina Impacciatore, Claudia Gerini e l’enfant prodige per antonomasia: Ambra Angiolini. Ha fatto parte di tutte e quattro le edizioni di Non è la Rai anche Eleonora Cecere. Classe 1978, Eleonora è ancora adesso ricordata con affetto dai nostalgici delper la sua energia sul palco, la sua grinta e per quei lunghi riccioloni biondi ...