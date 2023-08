Non dovremo più fare la dichiarazione dei redditi | la notizia bomba che nessuno si aspettava

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tra non molto non saremo più costretti aladei. Ecco lache in molti stavano aspettando. Lo scopo dell’AdE è quello di abbandonare ladeie di procedere alla compilazione al posto dei contribuenti, un traguardo che però pare essere ancora molto lontano. Il progetto però sembra essere davvero molto ambizioso. Abbandonare ladeie sfruttare dei modelli precompilati per eliminare ogni incombenza ai contribuenti. È questo l’obiettivo stabilito in cui il Fisco si impegnerà ad effettuare le dichiarazioni da parte dei contribuente.dei-ilovetrading.itSi tratta di un argomento che ha in previsione la convenzione che il Mef ...