“Non c’è nulla di cui preoccuparsi” Per i medici non ha niente | poi la terribile diagnosi e la morte

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) Era andata dal suo medico di famiglia lo scorso gennaio perché quelle sensazioni di stanchezza proprio non se ne andavano. Un primo consulto, poi era stata mandata in ospedale dove le era stato detto che non c’era “di cui” e che i suoi sintomi potevano essere dovuti al vaccino anti Covid. Poco dopo, però, la donna mamma di due bambini, aveva visto spuntare una massa. Dopo aver chiesto un secondo parere, iavevano ipotizzato che il suo nodulo potesse essere un prolasso della vescica dovuto alla gravidanza o una malattia sessualmente trasmissibile. >Tragedia in spiaggia, Marina muore a 28 anni davanti alla mamma e al fratello: stava per diventare un medico Insoddisfatta di come istavano gestendo il suo caso, la signora si era rivolta altrove. Perché, spiegava, “Quando sono ...