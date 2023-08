Nikita Pelizon | ritorno di fiamma con l’ex fidanzato? Esplode il gossip

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) Grande novità per: la vincitrice del GF Vip 7 è tornata conValerio? E’ una grande estate quella che sta affrontando. La vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip se la sta godendo tra musica, spensieratezza e quella dose di successo e popolarità che non guasta mai dopo aver vinto un programma di successo come il reality di Alfonso Signorini. Manca solo una ciliegina sentimentale, anche se nelle ultime ore è spuntata una indiscrezione decisamente curiosa. Secondo unriportato anche da Deianira Marzano, che ha raccolto la segnalazione di una delle sue talpine, che avrebbe portato a galla la verità. “e il suo ex Valerio si sentono ancora e si sono anche rivisti a Napoli insieme ad alcuni amici ...