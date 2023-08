Nikita Pelizon | critiche dopo la cena con Urtis c’entra Antonella

, dopo la sua proposta di legge al fianco di Matteo Salvini , si sta interessando alla politica, nonostante non voglia (a sua detta e per fortuna) avvicinarsi all'argomento in maniera ...approfondimento Chi è, vincitrice di Grande Fratello VIP FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Amori da reality, le coppie che si sono conosciute sul set. ...Elenoire Ferruzzi e le parole su Alfonso Signorini Elenoire Ferruzzi è stata una delle concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip , che ha visto trionfare. Intervistata ...

Nikita Pelizon, è uscita Mojito: ecco il nuovo singolo della vincitrice del Grande Fratello Vip Sound On

La cena in compagnia di Giacomo Urtis ha suscitato una polemica sul web intorno a Nikita Pelizon. C’entra Antonella “L’amicizia non si basa su una cena. Buonanotte”. Così Nikita Pelizon ha tentato di ...Ilary Blasi fuori da Mediaset: Pier Silvio Berlusconi sta portando avanti la sua rivoluzione e, tra gli addi, ci sarebbe anche quello della conduttrice ...