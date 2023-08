(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Ho parlato col Ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf per un confronto sul. Italia econdividono l'obiettivo delladele del. Il Governo italiano lavora con tutti i partner regionali per una soluzione politica e diplomatica". Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio

...le tensioni regionali e il rinnovato attivismo del gruppo russo Wagner in Cirenaica e in, ... Senza mai menzionare la Libia, il ministro degli Esteriaveva annunciato ad Avvenire che "a ...Ebbene in questo quadro già nel 2018 l'ISPI definiva il'il perno instabile della politica UE ... E nel 2018, più generalmente, prima di rilanciare le ambiziose affermazioni disu un 'Piano ......dal. Il volo speciale, un Boeing 767 dell'Aeronautica militare predisposto dal governo, era partito da Niamey. Ad accogliere i connazionali c'erano il ministro degli Esteri Antonioe l'...

Niger: Tajani, 'con Algeria per stabilità Sahel e Mediterraneo allargato' La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) – “Ho parlato col Ministro degli Esteri algerino Ahmed Attaf per un confronto sul Niger. Italia e Algeria condividono ... Lo ha scritto su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani.“Investire di più nel continente africano” costruendo un “rapporto di amicizia” che si basi sul “rispetto dell’identità”, senza quella “mentalità neocoloniale” che “farebbe un danno” a noi e all’Afric ...