Niger | ministero Esteri chiede ad ambasciatore francese di lasciare il Paese

(Di venerdì 25 agosto 2023) Niamey, 25 ago. (Adnkronos) - Ildegli Affaridelha chiesto all'diil. "Le competenti autoritàiane hanno deciso dire all'di Francia inSylvain Itte diil territorio delentro 48 ore", si legge in un comunicato del

... ha dichiarato in un comunicato ildegli Esteri del. Di fronte "al rifiuto dell'ambasciatore francese a Niamey di rispondere all'invito" del"per un colloquio" oggi "e ad ...Niamey , 25. Il segretario generale deldegli Esteri algerino, Lounes Magramane, è inper un'iniziativa diplomatica dopo il golpe, che ha acceso una grave crisi nella regione con possibili ripercussioni militari. Algeri si è ...... esponendosi poi pubblicamente a seguito del Golpe inche aveva visto i sostenitori del ... Secondo diverse fonti, infatti, sarebbe stata volontà deldella Difesa russa trasformare la ...

Ultimo'ora: Niger: ministero Esteri chiede ad ambasciatore francese ... La Svolta

Il regime militare che ha preso il potere a Niamey il 26 luglio ha concesso oggi all'ambasciatore francese in Niger 48 ore di tempo per andarsene, ha dichiarato in un comunicato il ministero degli Est ...Di fronte «al rifiuto dell'ambasciatore francese a Niamey di rispondere all'invito» del ministero «per un colloquio» oggi «e ad altre azioni del governo francese contrarie agli interessi del Niger», ...