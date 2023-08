Netlfix chiude il noleggio di DVD E regala i dischi ai clienti

Leggi su panorama

(Di venerdì 25 agosto 2023) Netflixe finisce un'era. No, niente paura, potremo continuare a vedere le serie tv che adoriamo, perché are è il servizio diDVD. Nel 1997, del resto, la compagnia californiana con sede a Los Gatos era nata proprio per spedire ivia posta in tutte le località degli Stati Uniti. Un'intuizione avuta al tempo dai due fondatori, Reed Hastings e March Randolph, convinti di poter fare soldi replicando il modello di business di Amazon (lanciata da Jeff Bezos due anni prima per vendere online e spedire libri a domicilio). Con le videocassette che stavano segnando il passo davanti all'evoluzione tecnologica, la coppia decise di scommettere sui DVD, copiando in sostanza Blockbuster per la modalità d'uso di tariffe e scadenza per la restituzione del supporto. Il successo dei DVD fu rapido, con ...