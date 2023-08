Napoli | Valentina De Laurentiis chiude account Twitter | troppi insulti dai tifosi

Leggi su sportface

(Di venerdì 25 agosto 2023) Disdicevole episodio in casa, dove questa mattina la figlia di Aurelio De, che ha anche un ruolo in società, ha dovutore l’per iarrivati nei suoi confronti da parte deiinferociti per il mancato arrivo di Gabri Veiga nel club partenopeo. In molti, però, si sono anche dissociati e schierati a favore della figlia del patron azzurro. SportFace.