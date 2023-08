Napoli | torna di moda il nome di Lo Celso

(Di venerdì 25 agosto 2023) Le ultime sull’interessamento delper Giovani Lo, trequartista argentino del Tottenham. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ilsarebbe pronto are sul mercato dopo la beffa per Gabri Veiga. De Laurentiis vorrebbe infatti regalare comunque un nuovo centrocampista a Rudi Garcia.quindi diildi Giovani Lodel Tottenham. L’operazione non è facile per l’ingaggio da oltre 4 milioni di euro, ma gli azzurri hanno intenzione di provarci. Le alternative sono Amrabat e Samardzic.

Contemporaneamente il Sassuolo farà visita al. I campioni d'Italia in carica hanno ... La Formula 1dopo la pausa estiva e fa tappa in Olanda per il tredicesimo appuntamento stagionale: ...... dopo avere insegnato, negli anni Settanta, Storia del teatro all'Accademia di Belle Arti di,... ma fondato sulla scrittura e l'elaborazione metrica, nonin auge ma si rinnova, rinasce, ...Commenta per primo- Sassuolo chiude il programma di domenica 27 agosto 2023 della seconda giornata di Serie A ... LE ULTIME -Kvaratskhelia a disposizione di Rudi Garcia e fa slittare in ...

Torna La notte della Tamorra a Napoli: 2 giorni di musica e balli Vesuvio Live

ROMA - In attesa dei primi big match, le grandi della Serie A provano a mettere da parte più punti possibili. I campioni d'Italia del Napoli, dopo il successo all'esordio contro il Frosinone, tornano ...Napoli-Sassuolo chiude il programma di domenica 27 agosto 2023 della seconda giornata di Serie A con fischio d'inizio al Maradona a partire dalle 20.45. La gara sarà trasmessa in tv e streaming da Daz ...