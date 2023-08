Napoli-Sassuolo | probabili formazioni | dove vederla e pronostici

Leggi su 11contro11

(Di venerdì 25 agosto 2023) Domenica 27 agosto alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona scendono in campo, match valido per la seconda giornata di Serie A. Nella città sul Vesuvio si presenterrano due compagini dall’umore diametralmente opposto a seguito dei risultati ottenuti nel debutto stagionale. Di seguito ledi, insu. I campioni d’Italia arrivano dall’1-3 in rimonta in casa del Frosinone e cercano la seconda vittoria di fila per confermare il primato in classifica. Nella sfida ai ciociari, in rete Politano e il solito Osimhen, alla ricerca di una splendida doppietta. Nel prossimo turno gran big match in vista: la Lazio di Maurizio Sarri, ...