Napoli-Sassuolo all’arbitro Giuia | De Laurentiis non gradisce | cos’è successo

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 agosto 2023) Continuano le tensioni tra la FIGC ed ildel presidente Aurelio De. Stavolta riguarda il prossimo match di campionato contro il. Le tensioni tra il presidente del, Aurelio De, e la Federazione Italiana Giuoco Calcio sembrano non placarsi, poiché si è acceso un nuovo dissidio riguardante la designazione dell’arbitro per la partita, in programma domenica per la seconda giornata di Serie A. Defurioso con la FIGC Dopo le controversie con Spalletti, il presidente del, Aurelio De, ha espresso tutto il suo disappunto per la scelta dell’arbitro Antonio Giua in vista della prima sfida interna contro il. Dopo ...