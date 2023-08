Napoli | Marino | «Veiga? Non mi aspettavo andasse in Arabia»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Le parole di Pierpaolo, ex direttore dell’area tecnica del, sulla trattativa per GabriPierpaoloha parlato a Il Mattino del mancato arrivo di Gabrial. PAROLE – «Non immaginavo che gli sceicchi potessero andare su questo tipo di giocatore anche perché De Laurentiis si era mosso bene sotto traccia, facendo tutto in silenzio come sempre. Parliamo di Paesi che non si sottopongono alla stessa regolamentazione economica dei club europei e della “zona Fifa storica” ne consegue che la diversa regolamentazione del fair play gli permette di agire in maniera incontrastata».