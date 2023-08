Napoli | Garcia pensa a 3 cambi contro il Sassuolo | ecco chi gioca

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 agosto 2023) Giungono novità in merito all’imminente sfida fra, con le probabili formazioni che hanno evidenziato alcuniper Rudi. Pronto a scaldare i motori il Maradona di, già in procinto di aprire le porte agli azzurri per la prima volta in stagione. Gli uomini di Rudi, prima dell’effettivo calcio d’inizio della sfida con ildi domenica 27 agosto, svolgeranno infatti proprio nell’impianto di Fuorigrotta l’ultimo allenamento a porte chiuse prima del match. Un modo per far nuovamente prendere confidenza con il campo ai partenopei nonché per combattere il caldo che promette di abbattersi su Castel Volturno e su tuttanei prossimi giorni. Tale seduta fra le mura del Maradona fungerà, verosimilmente, anche ...