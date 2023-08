Napoli | Garcia ha imposto il nuovo esterno | 12 milioni andati in fumo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Sfuma la possibilità di monetizzare per ilsull’, fortemente voluto datanto da farne saltare il trasferimento. In casala parola “calciomercato” non ha mai assunto dei connotati tanto bollenti. Dopo l’iniziale periodo di stand-by, caratterizzato dalla sola cessione di Kim Min-Jae, gli azzurri avevano infatti inserito il turbo ufficializzando in pochi giorni Natan e Cajuste. Uno scenario che, unito alle indiscrezioni sui vari Gabri Veiga, Lindstrom ed altri nomi interessanti, aveva contribuito a far sognare in grande la fetta di tifo azzurra. Fetta di tifo estremamente delusa poi dagli ultimi atti di tali vicende, in grado di sorprendere e non poco il pubblico napoletano. L’improvviso sorpasso targato Al-Ahli per Gabri Veiga ha difatti scosso notevolmente le fondamenta azzurra, con il club ...

Calciomercato- Vi proponiamo un passaggio dell'editoriale di Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine: 'ha confermato Zerbin e così anche Zanoli. La società azzurra ha detto no allo Sporting Lisbona e ...Calciomercato.it riporta che la trattativa non è semplice e ilconsidera alta la richiesta della Fiorentina, mapreme per un rinforzo Mp Firenze 28/08/2022 - campionato di calcio serie A / Fiorentina -/ foto Matteo Papini/Image Sport nella ......, che ha ereditato la guida della squadra da Luciano Spalletti, nuovo Ct della Nazionale. Le quote Snai per il match in programma domenica alle 20.45 sono prevedibilmente a favore del, ...

Napoli su Amrabat, c’è l’ok di Garcia. Ma per ADL 35 milioni sono troppi Viola News

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Il Napoli, dopo il successo all'esordio contro il Frosinone, torna per la prima volta al Maradona col tricolore sul petto, per affrontare il Sassuolo.Dopo l'esordio dello scorso weekend, la Serie A torna in campo per la seconda giornata. Le venti squadre stanno ancora lavorando per chiudere gli ultimi colpi, ma nel frattempo si ...