Napoli Bagnoli | arrestato indiziato per rapina | era in auto con amici

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023)21enne con misura cautelare durante controllo notturno dei Carabinieri. Coinvolto ina Portici I Carabinieri del nucleo radiomobile dihannoil 21enne già noto alle forze dell’ordine D.D.R.. Sull’uomo pendeva una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa lo scorso 17 luglio dal Tribunale diperché ritenuto gravementedi aver commesso unaa Portici, fatti avvenuti l’11 di luglio. Per il 21enne originario del quartiere Stella sono scattate le manette questa notte. Sono circa le 3 del mattino quando i carabinieri fermano a via Nisida lui ed altri 4 ragazzi in un’. Il 21enne è un passeggero e dai controlli emerge la sua ...