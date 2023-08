My Home My Destiny in onda fino a sabato 2 settembre (anticipazioni)

(Di venerdì 25 agosto 2023) MehdiMyMyda lunedì 28 agosto a2023 S1 Ep35 – Sultan, preoccupata perchè la figlia le nasconde la sua relazione, la mette alle strette, ma Emine non può raccontarle tutti i dettagli e, trattandosi di Faruk, si trova ancora più in difficoltà a parlarne con Zeynep; lei rivela a Mehdi che Benal è incinta di suo figlio. Quest’ultima nel frattempo racconta tutto a Nermin che, in un primo momento sconcertata e ostile, riesce poi a cogliere l’opportunità che Benal le sta proponendo. Le due sperano che con il bambino in arrivo, Zeynep lascerebbe Mehdi, tornando nella casa della famiglia adottiva. Mehdi è arrabbiato con Benal per averlo tenuto all’oscuro di tutto e la affronta. Quando Benal gli racconta come si è comportata la famiglia di lui, il ragazzo ne è ...

Nelle prossime puntate di My home my destiny, Emine scopre che Faruk sta tenendo alcune conversazioni telefoniche con Selin ...