My Home My Destiny anticipazioni trama 26 agosto | l' amore di Zeynep compie un miracolo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ledelladi MyMy, che tornerà sabato 262023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5. MyMytorna domani, sabato 262023, alle 15:45 su Canale 5 con l'ultima puntata della settimana, che segna anche un nuovo esordio per la soap con Demet Özdemir. Per Do?du?un Ev Kaderindir, questo il titolo originale, è infatti la prima volta nel sabato pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. MyMy: riassunto della puntata del 25Gli abitanti del quartiere si mobilitano per donare il sangue che serve a Mehdi ma c'è una persona che certamente potrebbe salvarlo: è Ekrem, donatore compatibile. Nel frattempo Benal, dopo la visita di ...

MyMytorna domani, sabato 26 agosto 2023 , alle 15:45 su Canale 5 con l'ultima puntata della settimana, che segna anche un nuovo esordio per la soap con Demet Özdemir. Per Doduun Ev ......Uno - Estate in diretta è stato seguito da Canale 5 - Beautiful è stato visto da Canale 5 - Terra Amara ha ottenuto una media di Canale 5 - La Promessa è stato visto da Canale 5 - MyMy...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La Promessa , MyMyche andranno in onda oggi, 25 agosto 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo in ...

Replica My Home My Destiny in streaming, puntata del 24 agosto 2023 | Video Mediaset SuperGuidaTV

Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà sabato 26 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.Le anticipazioni turche sulla soap opera My home my destiny dicono che Savas salva Zeynep dalle grinfie del marito Mehdi ...