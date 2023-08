Muore su un sentiero in montagna | il suo cane lo veglia e impedisce a chiunque di avvicinarsi

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Fino alla fine le è rimasta accanto la sua cagnolina Kelly, che ringhiava per allontanaresi avvicinasse. Anche i soccorritori che tentavano di aiutare il suo padrone, Federico Dossena, manager 57enne morto ieri dopo aver accusato un malore improvviso durante un’escursione in Val Rendena. Direttore generale della società Ecopneus, con una lunga carriera internazionale alle spalle, Dossena si trovava in Trentino per una vacanza insieme alla moglie. Ieri mattina era uscito di casa per raggiungere il Carè Alto. È stato trovato lungo ilche porta al rifugio, a 2.000 metri di quota, da un gruppo di escursionisti che stavano facendo lo stesso percorso. L’allarme è scattato attorno alle 11, ma quando i soccorsi sono arrivati sul posto con l’elicottero partito da Trento, per l’uomo non c’era più niente da fare. Accanto a lui sia gli ...