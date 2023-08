Muore bloccato dalla vigilanza di Sky | nessuna frattura al torace

(Di venerdì 25 agosto 2023) AGI - L'autopsia sul corpo di Giovanni Sala, il 34enne morto la notte del 20 agosto all'ospedale San Raffaele dopo essere statoda due vigilantes fuorisede di Sky Italia a Milano, ha evidenziato l'assenza di fratture nella zona toracica. È uno degli elementi emersi dall'esame effettuato all'istituto di medicina legale da un collegio di esperti, tra cui uno anatomopatologo e un tossicologo. È stato invece riscontrato un livido tra il viso e il collo che, stando alle indagini della Squadra Mobile, Sala dovrebbe essersi procurato con una caduta accidentale prima dell'intervento dei due addetti alla sicurezza, indagati a piede libero per concorso in omicidio colposo. Da una prima analisi preliminare dei campioni di sangue era stato rilevato che quella notte Sala fosse sotto l'effetto di cocaina e cannabinoidi. Su questo aspetto verranno ...

L'autopsia sul corpo di Giovanni Sala, il 34enne deceduto la notte del 20 agosto scorso ha rivelato che l'uomo era sotto effetto di cocaina e cannabinoidi ...