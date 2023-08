Muore a 42 anni alla guida del trattore | il corpo rinvenuto da carabinieri

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe morto per cause naturali un uomo di 42, ritrovato privo di vita daidi unagricolo in un’area rurale di San Bartolomeo in Galdo. La moglie della vittima ne aveva denunciato la scomparsa da casa non avendolo visto rientrare a casa nella serata di ieri. Il Comando deidi San Bartolomeo in Galdo ha subito avviato le ricerche e ha, infine, ritrovato l’uomo alle 22.30 nel fondo di via dei Monaci ancora al volante del mezzo agricolo, ma accasciato sullo stesso. Sono apparsi subito inutili tutti i tentativi di soccorso. Tutto, dunque, farebbe pensare che l’uomo sia stato colpito da un infarto o da fatale malore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.