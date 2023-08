Mourinho | ' Pinto mi ha detto che lavora per un altro attaccante'

Joséavrà un altro uomo davanti: 'Questa settimana la società lavorerà forte per un'altra opzione di ...Le parole del tecnico giallorosso José: 'Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuratevi di Lukaku che è un giocatore del ..."Ha fatto benissimo allo Zenit, non solo in campionato, ma anche in Europa " precisa- . ...mi ha detto che arriverà un altro attaccante e questo mi rende felice". L'allenatore glissa ...

Niente Juventus per Romelu Lukaku Dopo mesi di voci che si rincorrevano, sembra che il futuro dell'attaccante belga possa essere ancora in Italia, ma non con la ...(Adnkronos) - Roma. "Faccio fatica a parlare di Azmoun, figuriamoci a parlare di Lukaku che è un giocatore del Chelsea ancora. Quando Pinto mi ha proposto Azmoun, mi ha detto che sarebbe arrivato un a ...