Mourinho | Lukaku? mi hanno promesso un altro attaccante

Quando il direttore Pinto mi ha proposto Azmoun mi ha detto che arriverà anche un altro attaccante. E così mi fa felice". Lo ha detto Joséin conferenza stampa alla vigilia della ......il reparto offensivo nelle idee di Josée della società, che ha deciso di accontentare il tecnico con un ulteriore rinforzo. E una volta tramontata l'opzione Duvan Zapata , il nome di......vigilia del match di Serie A contro l'Hellas Verona José, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Serie A contro l'Hellas Verona. AZMOUN E- "...

Mourinho alimenta il sogno Lukaku: "Dopo Azmoun mi è stato promesso un altro attaccante" TUTTO mercato WEB

Jose Mourinho torna a parlare in conferenza stampa e a microfoni spenti torna su un episodio avvenuto in Roma-Salernitana ...La Roma, che ha appena ingaggiato l’iraniano Serdar Azmoun, è pronta a compiere un ulteriore sforzo per mettere a disposizione dell’allenatore José Mourinho un centravanti titolare. Lukaku avrebbe ...