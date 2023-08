Mourinho e il retroscena con l' arbitro e la panchina della Salernitana

dopo la conferenza stampa ha voluto sottolineare l'accaduto e cosa sarebbe successo se invece quel pallone fosse stato buttato in campo da un membro della panchina della Roma....Mentre la Capitale impazzisce all'idea che Romelu Lukaku possa diventare un giocatore della Roma, anchescende in campo per la sua squadra e per i tifosi giallorossi. Lo Special One ha fatto la sua parte e ha chiamato Big Rom personalmente per cercare di convincere l'attaccante a rendere questa ......Benedetto del Tronto alla presentazione di "Diventare", il libro di Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport - Stadio, che racconta come nessuno prima di lui segreti e...

La videochiamata tra Mourinho e Azmoun: il retroscena prima della Roma Corriere dello Sport

Al termine della conferenza il tecnico ha voluto sottolineare la sua irritazione per un gesto della panchina campana non sanzionato dal quarto uomo ...Non c'è solo Tiago Pinto a trattare con l'attaccante belga e con il Chelsea: lo Special One sta facendo la sua parte ...