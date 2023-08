Mourinho | ' Azmoun? Me l' ha proposto Pinto'

Le parole del tecnico giallorosso José: 'Faccio fatica a parlare di, figuratevi di Lukaku che è un giocatore del ...... commentando l'arrivo di Sardar, attaccante iraniano sbarcato ieri a Ciampino dopo l'ok per ... "Ha fatto benissimo allo Zenit, non solo in campionato, ma anche in Europa " precisa- . Ha ...Quello cheha rischiato di togliere, Lukaku può ridarlo con gli interessi. Le ultime notizie di ... forti anche del precedente di Dybala e di quanto ha prodotto finora l'effetto. L'...

Roma, non solo Azmoun per Mourinho: "arriverà un altro attaccante" Virgilio Sport

Quello che Azmoun ha rischiato di togliere ... forti anche del precedente di Dybala e di quanto ha prodotto finora l’effetto Mourinho. L’operazione Lukaku può portare soldi, e tanti, nelle casse della ...Spazio al mercato anche nella conferenza stampa alla vigilia di Verona-Roma, seconda giornata di campionato in programma domani sera al Bentegodi. Sollecitato sull'arrivo, non ancora ufficiale di Azmo ...