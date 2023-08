Motorola Edge 40 Neo | specifiche chiave trapelate sull’elenco Geekbench

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il40 Neo andrà ad aggiungersi alla serie40. Di recente, lo smartphone è stato “fortuitamente” elencato in Amazon Italia, che ne ha rivelato i prezzi e letecniche.potrebbe lanciare lo smartphone il 15 settembre nei mercati globali. Inoltre, il device ha ricevuto la certificazione TDRA. Il tipster Abhishek Yadav, che ha condiviso l’elenco di Amazon, ha dichiarato che la società statunitense non lancerà lo smartphone in India. Lo smartphone è stato individuato nell’elenco: è emerso che il device disporrà di un processore un ARM v8 octa-core con una velocità di clock di 2.50GHz. Lo smartphone ha ottenuto 3559 punti nei test single-core e 8508 punti nei test multi-core. Il SoC, che dovrebbe essere il MediaTek Dimensity 1050, si ...