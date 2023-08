Mostre | il “Verde Barocco e Blu” di Tommasi Ferroni impreziosisce il meeting di Ariano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Parte all’insegna della grande arte ilsettembrino della Fondazione Biogem, quest’anno dedicato al “mondo”, che, nel suo primo giorno, il 6 settembre, prevede l’inaugurazione di “e Blu”, un’esposizione del pittore romano contemporaneo Giovanni(Progetto finanziato con la L. R. n. 7/2003, contributi per la promozione culturale anno 2023). L’evento si collocherà a valle di un’intensa giornata, che, dopo gli onori di casa e il discorso introduttivo del presidente Ortensio Zecchino, proseguirà con l’intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci e con le relazioni dei professori Stefano Mancuso ed Eugenio Mazzarella. La mostra, in programma fino al 31 dicembre, è a cura del professore Marco di Capua, ed è allestita negli spazi del centro ...

" Seguire le radici " è infatti il titolo della meravigliosa installazionecreata sul ... Un'anteprima per la Notte Bianca " Sono 9 ledi grande interesseaperte al pubblico negli spazi di ......primi eventi nel weekend Nel weekend pavullese sono in programma eventi ed inaugurazioni di... Lapam, Cna, Azienda USL di Modena, Associazione sportiva dilettantistica 'Aeroporto', Croce ......della Repubblica si era fermato piu' volte a parlare con i volontari e visitato alcune...Mattarella non si è sottratto ad una foto con un gruppo di giovani volontari del Meeting in maglia'.

Mostre, il "Verde Barocco e Blu" di Tommasi Ferroni impreziosisce il ... Il Denaro

Parte all’insegna della grande arte il meeting settembrino della Fondazione Biogem, quest’anno dedicato al “mondo verde”, che, nel suo primo giorno, il 6 settembre, prevede l’inaugurazione di “Verde B ...Due ragazzine di 13 anni, cugine, sono state violentate da un gruppo di adolescenti, forse della stessa età delle vittime, al Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli.