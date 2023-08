Morto Prigozhin capo della Wagner

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un aereo si sarebbe schiantato nella regione di Tver dopo esser stato colpito da un missile russo e a bordo vi erano, il suo braccio destro ed altre 10 persone. Dopo molte ore di silenzio, il leader russo Vladimir Putin ha commentato l’accaduto dicendo cheera un uomo di talento, ma che tuttavia aveva commesso degli errori. Stando alle notizie giunte, il volo era partito dalla Bielorussia ed era diretto a San Pietroburgo. A bordo vi erano altri membri, il gruppo di mercenari che a giugno aveva tentato il colpo di Stato in Russia. Gli analisti di tutto il mondo stanno lavorando per analizzare e capire le cause dell’accaduto. L’aereo avrebbe raggiunto l’altezza di 28 mila piedi prima di trasmettere improvvisamente la trasmissione dei dettagli...

La morte improvvisa di Evgenylascia in sospeso molte domane e non solo sulla dinamica che a tutti gli effetti pare essere un attentato ma anche sul futuro del suo esercito di mercenari impegnato in Ucraina come in altre ...Con quello che sembra un epitaffio, il presidente russo ha scritto la parola fine sulla vita del capo della Wagner,insieme al comandante militare Dmitry Utkin. Putin: "uomo di ...Le accuse su un coinvolgimento del Cremlino nello schianto aereo in cui sarebbeil fondatore del gruppo Wagner, Yevgeny, sono una "menzogna assoluta". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, rispondendo a una domanda in merito. "Ci sono molte ...

Cosa succederà dopo la morte del capo della Wagner Yevgeny Prigozhin Euronews Italiano

E poi le indagini sulla morte di Prigozhin, l’espansione del Brics, il genocidio in Nagorno Karabakh, l’intervento militare in Niger. Ecco i fatti della ...Secca smentita di qualsiasi coinvolgimento del presidente nell'abbattimento del jet Embraer sul quale volava il capo della Wagner insieme con altri ...