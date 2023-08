Morto Bray Wyatt | il wrestler ex campione della WWE aveva 36 anni

(Di venerdì 25 agosto 2023) Windham Rotunda, exWWE eprofessionista noto come, èieri, giovedì 24 agosto 2023, all’età di 36. Il suo decesso è stato annunciato da Paul Levesque, exnoto come Triple H, adesso dirigente del WWE. “Conosciuto per le sue performance accattivanti e l’incredibile presenza sul ring,è stato una superstar determinantesua generazione e ha compiuto molte imprese in WWE, incluso diventarenel 2017”, si legge nel comunicato. La notizia ha sconvolto migliaia di appassionati in tutto il mondo. Quali sono state le causemorte di? L’ex atleta èa ...

La notizia della morte improvvisa di Bray Wyatt ha sconvolto il mondo del wrestling. Il gigante di Brooksville se n'è andato a soli 36 anni tra lo sgomento di colleghi e addetti ai lavori. Su Twitter il giornalista Sean Ross Sapp di Fightful.com ha pubblicato un post in cui ha diffuso maggiori informazioni sulle cause del decesso: "Mi è stato dato il permesso di rivelare che qualche mese fa Windham Rotunda (Bray Wyatt) aveva problemi di salute. Sfortunatamente oggi ha avuto un infarto ed è morto."