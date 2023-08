Morti e feriti per incidente su A4 tra un tir e un pullman adibito a servizio pubblico

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Unsi è verificato sulla A4 in direzione di Trieste tra un tir e un. Secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco ci sarebbero alcune vittime e diversi. L’è avvenuto nel tratto tra lo svincolo di Latisana e San Giorgio di Nogaro. Il tratto autostradale è stato chiuso per permettere i soccorsi. L’è avvenuto intorno alle 19,30 nel tratto a tre corsie della autostrada A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all’altezza del comune di Rivignano Teor, al chilometro 471, in Friuli-Venezia Giulia. Per consentire l’arrivo dei soccorsi Autostrade Alto Adriatico ha predisposto l’uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia. Sul posto stanno operando ...