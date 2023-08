Morte Prigozhin | Putin fa le condoglianze alle famiglie delle vittime | video

... intanto, rompe il silenzio dopo 24 ore e, nel ruolo di difensore della verità, assicura "un'indagine piena e fino in fondo", confermando di fatto ladicon un messaggio di ...Con ladila Wagner è finita. Non ha dubbi Volodymyr Gavrilov, viceministro della Difesa e generale maggiore della riserva ucraino. 'Ladisegna la fine della Wagner così come ...Ladichiude forse una "pratica" spinosa per il Cremlino ma apre le porte ad altre domande. Che sarà del Gruppo Wagner Se anche i suoi soldati dovessero essere licenziati o ...

Morte Prigozhin, ecco chi erano le altre persone a bordo dell'aereo privato Sky Tg24

Prigozhin è morto davvero, ucciso per volere di Putin I dubbi su una possibile messinscena e i motivi per metterla in atto.La guerra in Ucraina giunge al giorno 548. Putin torna sui motivi dell'operazione speciale: l'intervento russo in Ucraina è stato motivato dal desiderio di "fermare la guerra di sterminio intrapresa d ...