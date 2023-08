Morte Prigozhin | intelligence Usa | ipotesi bomba su aereo

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – Unao meno probabilmente un missile ha provocato lo schianto dell'su cui viaggiava Evgheny, che il 23 agosto è deceduto – con altre 9 persone tra membri della Wagner e equipaggio – nella regione russa di Tver. Ladel capo dei mercenari della Wagner è ancora un punto interrogativo: la dinamica della vicenda è al centro di un'inchiesta avviata in Russia e, ovviamente, attira l'attenzione delleoccidentali, a cominciare da quella statunitense. Gli esperti Usa sono ancora nelle prime fase di valutazioni di quello che potrebbe essere successo al jet. L'ha indicazioni che un missile terra-aria lanciato da un sistema di difesa aerea russo o aria-aria lanciato da un caccia russo potrebbe aver abbattuto il jet Embraer, hanno ...

Prigozhin, "probabile bomba sul jet". Le condoglianze di Putin: "Uomo dal destino difficile" - Paesi Baltici: "Russia risponda per deportazione bambini" - Paesi Baltici: "Russia risponda per deportazione bambini" RaiNews

In ogni caso, uno Zelensky visibilmente soddisfatto ha tenuto ieri a precisare che il suo paese non ha nulla a che fare con la morte di Prigozhin, le cui cause sono «evidenti a tutti». Infine, dato il ...“Era un uomo dal destino difficile, ma di talento”. L’epitaffio di Vladimir Putin a quasi 24 ore dal crollo del jet di Evgenij Prigozhin è letteratura, russa, della più raffinata. Ma soprattutto fuga ...