Monza | Palladino conferma Akpa Akpro | 'A breve visite mediche Colpo in attacco? Sono fiducioso'

"Ci teniamo strette le cose positive fatte bene sia con l'Inter che nella fase di campionato". Il tecnico delRaffaeleriparte dagli aspetti positivi, presentando la sfida con l'Empoli, in programma domani alle 18.30 allo U - Power Stadium. "Con l'Inter abbiamo mantenuto un ottimo possesso ......all'U - Power Stadium e sarà- Empoli. La gara sarà trasmessa in tv e streaming in esclusiva da Dazn e sarà una sfida diretta fra due potenziali sorprese del campionato. LE ULTIME -...Adesso, però, la trattativa per portare in Sardegna Andrea Petagna delsembra potersi ... la punta classe 1995 ha ancora tre anni di contratto con la squadra di Raffaele. Questi due ...

Monza, Palladino annuncia: "Siamo ai dettagli per Akpa Akpro, farà le visite mediche" Fantacalcio ®

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima partita casalinga di Serie A contro l'Empoli: "Ci teniamo strette tutte le cose che sono positive, che ..."Ci teniamo strette le cose positive fatte bene sia con l'Inter che nella fase di campionato". Il tecnico del Monza Raffaele Palladino riparte dagli aspetti positivi, presentando la sfida con l'Empoli ...