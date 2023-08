Mondiali ginnastica ritmica 2023 | le Farfalle volano ai Giochi Olimpici di Parigi | 4°posto nell’All-Around a squadre

(Di venerdì 25 agosto 2023) Levanno a! L’Italia non riesce a salire sul podioaidi Valencia dima il quarto posto basta per staccare il pass per i prossimi. Le ragazze di Emanuela Maccarani si complicano la vita con una prima rotazione con i tre nastri e le due palle caratterizzata da un paio di sbavature importanti che le trascinano all’undicesimo posto dopo che i giudici assegnano soltano uno score di 30.500. GLI ITALIANI QUALIFICATI APoi, il capolavoro ai cinque cerchi sotto le note di “They don’t care about us” di Michael Jackson. Un punteggio di 37.650 che permette alle Azzurre di risalire fino alla quarta posizione per uno score complessivo di 68.150, ...

La ravennate ha concluso le qualificazioni dell'All - Around individuale al quindicesimo posto, risultato prezioso per conquistare una delle carte ...Un pezzettino di Ravenna potrebbe 'volare' alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024. La ginnasta ravennate Milena Baldassarri, durante le qualificazioni individuali dei Campionatidiritmica a Valencia, ha infatti conquistato l'ultimo pass a disposizione per l'ammissione ai Giochi Olimpici del prossimo anno, raggiungendo così uno dei due obiettivi prefissati ......della 21enne ravennate aiin corso a Valencia Foto da Federginnastica La 21enne ravennate Milena Baldassarri ha conquistato il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 aidi...

Ginnastica: Sofia Raffaeli è argento nella palla (video) RaiNews

Azzurre giù dal podio ma con in tasca un biglietto per Parigi 2024. Ai Mondiali di ritmica in corso a Valencia, nel concorso generale, l'Italia chiude quarta, ai piedi del podio. L'oro va a Israele, ...L'Italia della ginnastica ritmica si qualifica alle Olimpiadi di Parigi grazie al quarto posto conquistato ai Mondiali in corso a Valencia. Nell'All Around le Farfalle azzurre (con Alessia Maurelli, M ...