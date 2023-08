Mondiali | due medaglie e due pass paralimpici per la Paracanoa Azzurra

(Di venerdì 25 agosto 2023) Duisburg – Seconda giornata di gare aidi Canoa Velocità edi Duisburg, validi come qualificazione per i Giochi di Parigi 2024. Sorridono gli atleti dellache hanno portato a casa duee due carte paralimpiche. Meno fortunati invece i protagonisti della “sprint” che non riescono a centrare l’obiettivo di portare in Francia l’ammiraglia. Si infrange quindi in semifinale il sogno di conquistare una carta olimpica nel K4 500 maschile. L’equipaggio formata da Manfredi Rizza (Aeronautica Militare), Alessandro Gnecchi (Carabinieri), Giacomo Cinti (CC Comacchio) e Andrea Domenico Di Libero (Fiamme Azzurre) dopo il terzo posto nelle batterie non è riuscito a ripetersi nella semifinale di oggi chiudendo al quinto posto (1.19.942), mancando ...

La staffetta 4 100 dell'Italia vola in finale aidi atletica leggera 2023. Il quartetto azzurro - Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo ... Domani sera lefinali.Nel complesso sono stati percorsi oltre 40mila chilometri, fermandosi tra l'altro incittà ... in vista dei prossimidi calcio 2026 (si giocherà negli States, in Canada e in Messico). Solo ......vanno a Parigi! L'Italia non riesce a salire sul podio nell'All - Around a squadre aidi ...ragazze di Emanuela Maccarani si complicano la vita con una prima rotazione con i tre nastri e le...

La staffetta azzurra in pista con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu ha vinto la sua batteria con il tempo di 3765. Sono undici gli italiani in gara. Oltre ai due quartetti ...