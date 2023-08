Mondiali di Ritmica | Raffaeli non centra il podio nel nastro | è quarta

Leggi su ilfaroonline

Valencia – Non riesce il Fenomeno Azzurro Sofiaa salire sulanche nella specialità del. Aidi Ginnasticaa Valencia, la campionessa mondiale ed europea ha ottenuto gli argenti nella palla e nel cerchio (leggi qui). Ma non nell'attrezzo della gara di ieri sera. La medaglia d'oro è andata alla tedesca Darja Varfolomeev, al quarto titolo individuale in questa rassegna, mentre è stata la slovena Ekaterina Vedeneeva a tener fuori dalper solo mezzo punto proprio l'Azzurra.