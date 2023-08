Mondiali di Ritmica | le Farfalle staccano il pass per le Olimpiadi di Parigi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Valencia – Volano alledileAzzurre, rinnovando una partecipazione storica per l’Italia. Le ragazze della Nazionale disi sono qualificate aiin corso a Valencia. L’Italia ha chiuso al quarto posto il concorso generale. Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean, Laura Paris ed Alessia Russo hanno totalizzato il punteggio di 68.150, risultato di una prima rotazione non perfetta (30.500) e di una straordinaria seconda prova (37.650). Ha vinto Israele (70.800), la medaglia d’argento è andata alla Cina (70.050), il bronzo invece alla Spagna (68.600). (foto@Ferraro/FGI) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...

