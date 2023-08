Mondiali di basket | l' Italia vince all' esordio | 81 - 67 contro l' Angola per gli Azzurri di Pozzecco

(Di venerdì 25 agosto 2023)nte per l'nel gruppo A dei campionati del mondo di. A Manila glisuperano 81 - 67 l'. Sette vittorie nelle ultime sette partite per l', nell'ultimo mese ...

Al via la FIBA World Cup 2023 con le prime partite dei gironi. Qui tutti i risultati aggiornati in tempo ...Domenica ci sarà la Repubblica Dominicana che ha escluso l'Argentina dai. E' già decisiva per la seconda fase.Esordio vincente per l'Italia nel gruppo A dei campionati del mondo di. A Manila gli azzurri superano 81 - 67 l'Angola. Sette vittorie nelle ultime sette partite per l'Italia, nell'ultimo mese di amichevoli preMondiali. 19 punti per Fontecchio e 18 per Tonut nella ...

L'Italia soffre ma vince: Angola ko 81-67 Sky Sport

FRAANCESCO LOOACONO - Nella prima partita del Gruppo A dei Mondiali di basket l' Italia vince 81-67 con l' Angola a Manila nelle Filippine. Nel primo quarto gli azzurri prevalgono 23-17. Nel secondo ...Esordio questa mattina su Sky Sport Summer e NOW per l'Italia contro l'Angola (ore 10), dalle 12.30 in onda su Sky Sport 24 e NOW Studio Mondiali Basket, alla cui conduzione si alterneranno Francesco ...