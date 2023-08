Mondiali di Basket | l’Italia parte bene all’esordio | vittoria con l’Angola

(Di venerdì 25 agosto 2023) Comincia con unail Mondiale diperdi Coach Pozzecco. Vince conla squadra azzurra nella partita della mattina italiana e nella serata nelle Filippine. Gli Azzurri superano gli avversari per 81-67 e conquistano i primi due punti utili per la classifica del Gruppo A. Di fronte a 21 mila spettatori entusiasti,ha dato spettacolo. La prossima partita sarà il 27 agosto sempre alle 10 italiane con la Repubblica Dominicana. Il racconto della gara, le interviste e il tabellino (fip.it) Miglior marcatore di giornata il solito Simone Fontecchio, premiato come MVP del match con i suoi 19 punti, 5 rimbalzi e 2 assist. In doppia cifra anche Stefano Tonut (18) e Giampaolo Ricci (12). 7 rimbalzi per Achille Polonara e 7 assist per Marco Spissu. Così il CT Gianmarco ...

