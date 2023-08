Mondiali di basket | inizia con una vittoria l’Italia | Angola battuta solamente nel finale

Leggi su notizie

(Di venerdì 25 agosto 2023) Parte con unail Mondiale diper, ma l’si è rivelata una squadra molto più ostica del solito. Ora serve il cambio di passo. E’ stato un esordio molto più complicato del previsto per l’Itala questi. Datome e compagni si aspettavano una partita più semplice contro l’, ma gli avversari hanno reso molto complicato il compito agli uomini di Pozzecco. Nel, però, è uscita la differenza di qualità con la nostra nazionale che ha vinto con il punteggio di 81-67. Fontecchio è stato il migliore degli azzurri in termini di punti – Notizie.com – © AnsaIl migliore degli azzurri, in termini di punteggio, è stato Fontecchio con 19 punti. In doppia cifra anche Stefano Tontu (18) e Giampaolo Ricci (12). Notizia ...