Mondiali di Atletica | il programma del 25 agosto | la 4×100 con Jacobs in pista

(Di venerdì 25 agosto 2023) Budapest – L’Italia schiera le staffetteaidileggera di Budapest 2023 oggi, venerdì 25. Le gare, in diretta su Rai e SkySport, iniziano la mattina alle 10.05 con i 100 metri del decathlon. Chiusura in serata con le finali dei 200 metri femminili e maschili. Riflettori azzurri puntati sulla finale del triplo femminile, con Cestonaro e Derkach in pedana. Quindi, Coiro innelle semifinali degli 800 femminili. Attesa in particolare per lamaschile, conche torna a correre in staffetta a 2 anni dall’oro di Tokyo. Ildi oggi 2510.05 – 100 metri – Decathlon; 10.10 – Giavellotto maschile – qualificazione (Gruppo A); 10.20 – Alto femminile – qualificazione; 10.55 – Lungo – ...