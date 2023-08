Mondiali di atletica | azzurri e azzurre volano in finale a Budapest Torna l’Italia della 4×100 con Marcell Jacobs

(Di venerdì 25 agosto 2023)inaidileggera a. La staffetta azzurra maschile in pista con Roberto Rigali,, Lorenzo Patta, Filippo Tortu ha vinto la sua batteria con il tempo di 37?65. ll quartetto azzurro con il tempo di 37?65 ha stabilito tra l’altro la miglior prestazione mondiale stagionale. Laè in programma domani sera. Si contenderanno il titolo iridato Stati Uniti (37?67), Giamaica (37?68), Giappone (37?71), Sud Africa (37?72), Francia (37?98), Gran Bretagna (38?01) e Brasile (38?19), mentre è stata eliminata la staffetta del Canada, campione del mondo in carica. Anche lafemminile vola inai campionati...

L’Italia ha confezionato un numero magistrale ai Mondiali 2023 di atletica leggera. La 4×100 femminile si è inventata una batteria sontuosa, chiusa al terzo posto con il magistrale tempo di 42.14, ...La settimana giornata dei Mondiali di Atletica di Budapest, dove l'Italia ha svettato nelle 4x100 sia maschile che femminile, entrambe in finale ...