Mondiali Budapest 2023 | la mascotte di Budapest spaventa la velocista Strachan VIDEO

(Di venerdì 25 agosto 2023) Aidiè stata creata una sala in cui tutte gli atleti e le atlete in corsa per il ripescaggio nelle varie discipline attendono di conoscere se hanno o meno passato il turno di qualificazione. Una situazione particolarmente ansiosa per molti, che si giocano l’accesso ad una semifina o finale mondiale nell’appuntamento più importante del mondo. Un modo per sciogliere un po’ la tensione? Fare apparire all’improvviso ladella competizione, che in questo casolabahamense Anthonique. SportFace.

La velocista delle Bahamas Anthonique Strachan si stava rilassando dopo la semifinale dei 200 metri ai Campionatidi atletica leggera di. All'improvviso è stata sorpresa dalla mascotte dell'evento, Youhuu, che le è spuntata alle spalle facendola letteralmente saltare dal divano. E dopo pochi ...Oristano . Le due campionesseChiara Pellacani, premiata due volte ae e a Fukuoka quest'anno nel sincro, e Giulia Vittorioso, campionessa italiana che ai recentiin Giappone era stata vittima di battute ...È arrivato uno dei momenti più attesi: la staffetta 4x100 scenderà in pista oggi 25 agosto per disputare le batterie aidi atletica , in corso di svolgimento a. Si riparte dalla notte storica dei Giochi Olimpici di Tokyo quando Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Filippo Tortu scrissero una ...

Dopo la medaglia d’oro ai Mondiali di Atletica di Budapest, per Gianmarco Tamberi è tempo di festeggiamenti. «Sono andato a letto alle otto e mezza del mattino. Faccio ancora fatica a dirmi: “Gianmarc ...Il presidente della Federazione Mondiale ha fatto capire in maniera abbastanza esplicita che la maratona potrebbe non essere più in programma dai prossimi mondiali ...