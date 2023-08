Mondiali basket 2023 | Italia-Angola 81-67 esordio azzurro vincente

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – L'batte l'per 81-67 a Manila oggi 25 agosto nel match valido per la prima giornata del Gruppo A deidi. Tra gli azzurri ottime prove di Fontecchio (19 punti) e Tonut (18 punti). Gli azzurri del ct Pozzecco, dopo l'positivo, torneranno in campo domenica 27 agosto sempre a Manila e affronteranno la Repubblica Dominicana. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

AGI - Nonostante tanta fatica, dopo diversi errori e con una bruttissima percentuale al tiro da oltre l'arco (16.7% frutto di un 5 su 30), l'Italbasket sorride nell'esordio ai2023. A Manila (Filippine) la squadra di coach Gianmarco Pozzecco s'impone sull'Angola 81 - 67 nella prima sfida del Gruppo A, in attesa del testa a testa tra i padroni di casa delle ...L'Italia supera a fatica l'Angola nella prima gara del Girone A del Mondiale di. Sul parquet della Philippine Arena di Manila, gli azzurri di Gianmarco Pozzecco si sono imposti 81 - 67 in attesa del testa a testa tra i padroni di casa delle Filippine e la Repubblica ...Ottime prove di Fontecchio (19 punti) e Tonut (18 punti) L'Italia batte l'Angola per 81 - 67 a Manila oggi 25 agosto nel match valido per la prima giornata del Gruppo A deidi2023. Tra gli azzurri ottime prove di Fontecchio (19 punti) e Tonut (18 punti). Gli azzurri del ct Pozzecco, dopo l'esordio positivo, torneranno in campo domenica 27 agosto sempre a ...

FINALE Italia-Angola 81-67: comincia con un successo il Mondiale degli azzurri di Pozzecco La Gazzetta dello Sport

Un grande esordio per l'Australia che stende per 72-98 la Finlandia. A Okinawa, nella gara di esordio del Gruppo E, i Boomers partono a rilento chiudendo sotto 17-21 il ...(Adnkronos) - L'Italia batte l'Angola per 81-67 a Manila oggi 25 agosto nel match valido per la prima giornata del Gruppo A dei Mondiali di basket 2023. Tra gli azzurri ottime prove di Fontecchio (19 ...