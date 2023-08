Mondiali basket 2023 | Canada-Francia 95-65

(Di venerdì 25 agosto 2023) Gilgeous-Alexander domina con 27 punti, 13 rimbalzi e 6 assist Iltravolge laper 95-65 nel match valido per il Gruppo H deidie regala il primo vero squillo del torneo iniziato oggi, 25 agosto. I nordamericani sfruttano l’eccellente prestazione di Shai Gilgeous-Alexander, che chiude con 27 punti, 13 rimbalzi e 6 assist con 37 di valutazione e +31 di plus/minus. Ilspacca in 2 la partita nel terzo periodo con un parziale di 25-8 e stende i transalpini, che domenica sono già al bivio: ladeve battere la Lettonia, che vince facilmente 109-70 contro il Libano. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Mondiali Basket, Italia 81-67 Angola: esordio convincente degli Azzurri Virgilio Sport

Il Canada travolge la Francia per 95-65 nel match valido per il Gruppo H dei Mondiali di basket 2023 e regala il primo vero squillo del torneo iniziato oggi, 25 agosto. I nordamericani sfruttano l'ecc ...