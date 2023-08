Mondiali altetica Budapest | Lyles oro nei 200 senza record

(Di venerdì 25 agosto 2023) (Adnkronos) – Lo statunitense Noahvince la medaglia d'oro nei 200 metri aidi atletica leggera di2023. Il 26enne, già trionfatore nei 100 metri, completa la doppietta trionfando in finale in 19''52. Secondo posto e medaglia d'argento per l'altro statunitense Erriyon Knighton (19''75). Terzo posto e medaglia di bronzo (19''81) per Letsile Tebogo, Botswana. Nei 200 femminili, straordinaria vittoria della giamaicana Shericka Jackson, medaglia d'oro in 21''41'', a solo 7 centesimi daldel mondo di Florence Griffith. Argento e bronzo per gli Usa con Gabrielle Thomas (21''81) e Sha-Carri Richardson (21''92). —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

a squadra italiana spettacolare nelle 2 staffette 4x100 oggi a Budapest per il DAY 7 dei Campionati Mondiali di Budapest, con la formazione maschile miglior tempo di qualificazione con 37.65 (formazio ...La staffetta azzurra in pista con Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu ha vinto la sua batteria con il tempo di 3765. Sono undici gli italiani in gara. Oltre ai due quartetti ...