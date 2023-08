Miu Miu x Church’s | la collab che fa persino venire voglia di tornare in ufficio

(Di venerdì 25 agosto 2023) Anche le case di moda celebrano il back to office, ma a modo loro. A farladi look formali, tailleur e sopratutto scarpe stringate è Miu Miu, che annuncia una nuovaorazione conall’insegna della coolness formale. Due modelli di calzature si preparano a conquistare it-girl (e non solo) grazie al loro carattere giovanile, ma tutto d’un pezzo. Un mix tra tradizione e modernità destinato a segnare le tendenze Autunno/Inverno 2023. Il Gruppo Prada ha realizzato una campagna immagini e video che gioca con punti d’incontro e differenze dei suoi due brand più distanti: la linea di abbigliamento e accessori più giovane e giocosa del gruppo e il brand dedicato alle scarpe unisex più formali del mondo. Miu Miu x: il Gruppo Prada scommette sui propri brand L’indole ...

Church's X Miu Miu, le scarpe FW23 in co-lab Wondernet Magazine

