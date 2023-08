Milano | spari con la scacciacani per festeggiare un matrimonio | sospesa per 15 giorni la licenza al al “City Minimarket” di via Oxilia

Quindici giorni di stop. Il questore di, Giuseppe Petronzi, ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza del mini market 'City' di via Giulio e Corrado Venini a, nel quartiere NoLo. La chiusura, ai sensi dell'articolo 100 del Tulps, è arrivata dopo che la notte dello scorso 31 luglio gli agenti erano intervenuti proprio fuori dal locale dopo che nelle ...Lo scorso 31 luglio, un gruppo di egiziani ha svegliato un intero quartiere. E ha anche aggredito gli agentiPer questo, il questore diGiuseppe Petronzi, ha sospeso per 15 giorni la licenza del "City Minimarket" in via Oxilia a. La sopensione è stata notificata al titolare dagli agenti del ...

Milano, spari per festeggiare un matrimonio: il Questore sospende la ...

Lo scorso 31 luglio 4 ragazzi sono stati denunciati, a vario titolo, per resistenza, porto d’armi e danneggiamenti ...A Milano, nel quartiere NoLo, un matrimonio è finito in una sparatoria, con due degli invitati che hanno sparato colpi in aria per festeggiare. Chiuso il locale in cui è avvenuto il fatto.