Milano | morto dopo aver tentato di entrare nella sede di Sky | pubblicata l' autopsia

(Di venerdì 25 agosto 2023) Nessuna frattura da schiacciamentozona toracica. È questo il primo esito dell’effettuata questa mattina sul corpo dell’uomo di 34 anni che, la notte del 20 agosto, èper un malorediin evidente stato di alterazionemilanese di Sky, per poi essere bloccato da due vigilantes. Dagli accertamenti autoptici, eseguiti nell’inchiesta coordinata dal pm diAlessandro Gobbis, è emerso che l’uomo presentava soltanto grandi lividi sul viso e sul collo, compatibili con il fatto che, poco prima dell’intervento delle guardie, era caduto da solo a terra, come confermato anche dall’analisi delle telecamere di sorveglianza. Per il responso definitivo bisognerà attendere ...

